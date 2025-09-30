Graziano Cesari: “Netto il rigore di Tomori su McTominay, il VAR doveva intervenire”

L’ex arbitro Graziano Cesari nel corso di un intervento a “Il Bello del Calcio” ha commentato la prestazione arbitrale in Milan-Napoli: “l rigore per fallo di mano in Napoli-Pisa la considero una follia arbitrale, il giocatore doveva avere le braccia larghe per essere in equilibrio. Contatto Milan-Napoli su McTominay? Il giocatore azzurro ha controllato bene il pallone e Tomori non poteva intervenire in nessun modo sulla palla, c’è stato contatto e non parlatemi di intensità anche perchè in questo caso c’è stata anche intensità sul contatto. Tutti questi sono indizi e non prove, Tomori alza le mani dopo il contatto.

Tomori non ha possibilità di intervento, la spinta al giocatore è evidente. Il Var deve intervenire per aiutare il direttore di gara, un uomo ha solamente due occhi. Ci sono 24 telecamere per rivedere tutto, non è una cosa brutta andare davanti alle telecamere ma è un atto di coraggio. Il dramma è vedere che non ha buttato fuori subito Estupinan, lui cercava certezze e invece sceglie il male minore per non scontentare nessuno. Quel provvedimento non esiste, avrei apprezzato che Chiffi avesse espulso e non estratto nessun cartellino”.