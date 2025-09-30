Adani: “Le parole di Conte non sono solo per De Bruyne ma per tutta la rosa”

Il Napoli si prepara al match di Champions contro lo Sporting Lisbona dopo la sconfitta in campionato contro il Milan.

Lele Adani nel corso del suo podcast “Viva El Futbol” ha analizzato il caso De Bruyne: “Il Napoli ha governato la partita ma il Milan ha vinto in entrambe le aree, dove le sfide si decidono. Ma non è di questo che dobbiamo stupirci perché il Napoli è più evoluto ed è più avanti. Ma ci sono stati troppi errori.

De Bruyne? Ha il diritto di incazzarsi, viceversa ci sarebbe stato qualcosa di strano visto che era la prima a San Siro con la maglia del Napoli. Ma sono cose che si risolvono in pochi secondi. Nessun caso. Le parole di Conte in conferenza non sono solo per De Bruyne ma per tutti”.