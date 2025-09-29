La Gazzetta dello Sport: “Milan da leoni”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 29/09/2025
La Gazzetta dello Sport: "Milan da leoni"

Ampio spazio de La Gazzetta dello Sport di stamattina sulla vittoria del Milan che significa il primo posto e il brutto passo falso degli azzurri di Conte.

Milan da leoni” è il titolo a tutta pagina, l’occhiello riporta: “Batte il Napoli e lo aggancia in vetta con la Roma“.

Nel sommario si legge: “Saelemaekers e Pulisic in gol poi il Diavolo resiste in 10“. Si esaltano le parole di Allegri: “Se giochiamo così vinceremo molto spesso” e si prova a montare il caso con: “Rabbia De Bruyne per il cambio“.

Articolo precedenteRoma in prima pagina: “Agganciati in vetta”
Articolo successivoCds – Napoli, Conte dovrà trasformare in energia positiva la sconfitta con il Milan

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE