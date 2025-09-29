Gazzetta – Napoli, cambi di Conte tardivi, ma perdere a San Siro ci può stare

La Gazzetta dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte in Milan-Napoli, gara di ieri sera vinta dai rossoneri per 2-1: “La discussa uscita di Conte sul mercato “non così importante” forse era un tentativo di scuotere un Napoli che intuiva scarico o troppo sicuro di sé. Infatti lo è stato nel primo tempo. Ma anche il tecnico ha le sue colpe. Preservare Beukema per la Champions non è parsa una buona idea. In una difesa disastrata dall’emergenza, in uno scontro diretto, servivano tutte le certezze possibili. Infatti il debuttante Marianucci è stato decisivo in negativo. Conte non ha trovato le mosse per intercettare la superiorità del Milan e, in superiorità, ha tardato a cambiare assetto per l’assedio. Cadere a San Siro ci sta. La sconfitta ritrovata potrebbe aiutarlo a riempire di nuova fame la pancia dei suoi campioni”.