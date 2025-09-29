Classifica Serie A – Subito ripreso il Napoli, 3 squadre in testa

In attesa dei posticipi di oggi Parma – Torino e Genoa – Lazio, prende forma la Classifica di Serie A dopo 5 turni.
In testa il Milan raggiunge in Napoli che in un colpo solo perde primato in solitaria e imbattibilità; in testa anche la sorprendente Roma di Gasperini, estremamente concreta finora.
Juventus ancora imbattuta che insegue ad un solo punto, Inter in ripresa e Atalanta che comincia ad ingranare, entrambe sono a 9 punti.
In coda in difficoltà Lecce e Pisa.
Ecco il dettaglio completo:
Milan 12 (5 gare giocate finora)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 7 (5)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 2 (5)