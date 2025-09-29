Cds – Napoli, Conte dovrà trasformare in energia positiva la sconfitta con il Milan

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla sconfitta del Napoli in trasferta contro il Milan e sulla reazione che dovrà avere Antonio Conte: “Dovrà trasformare in rabbia la mazzata, invece, Antonio Conte. Due sconfitte in undici giorni (ieri la prima in campionato) non sono facili da digerire. Le attenuanti sono tante, ma il risultato fa male lo stesso. Anche perché consente allo stesso Milan e alla Roma l’aggancio al primo posto in classifica. Di sicuro giocare con una linea difensiva improvvisata (Di Lorenzo e Juan Jesus con gli esordienti Marianucci e Gutierrez) non ha aiutato Conte nella strategia della partita. È bastata un’imprecisione dopo tre minuti per aprire un’autostrada al Milan e cambiare completamente volto alla serata. La facilità con cui Pavlovic si è intrufolato nella difesa azzurra sul raddoppio diventerà una clip che probabilmente Antonio farà rivedere in loop in sala video a Castel Volturno: inaccettabile per chi gioca a questi livelli”.