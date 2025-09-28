Sky Sport – Le ultimissime sulle formazioni di Milan-Napoli

Manca sempre meno al big match in programma questa sera a San Siro tra Milan e Napoli. La redazione di Sky Sport ha rivelato le ultimissime riguardo le probabili formazioni della partita di questa sera. Allegri giocherà con il 3-5-2 con Maignan in porta, in difesa ci saranno Gabbia, Tomori e Pavlovic. Per le fasce, Allegri si affida a Estupinan e Saelemaekers, mentre Fofana vince il balottaggio con Loftus-Cheek: a completare il reparto, ci sono Modric e Rabiot. La coppia d’attacco sarà Pulisic-Gimenez, mentre Leao (rientrato dall’infortunio) partirà dalla panchina. Per quanto riguarda Conte, giocherà sempre con il 4-1-4-1, nonostante l’emergenza difensiva (fuori Buongiorno, Spinazzola e Olivera): in porta ci sarà Meret, mentre è pronto per l’esordio Gutierrez che giocherà in difesa insieme a Beukema, Juan Jesus e Di Lorenzo. A centrocampo confermato Lobotka che giocherà dietro ai soliti McTominay, De Bruyne, Anguissa e Politano. Come unica punta, Conte si affida nuovamente a Hojlund dal primo minuto come contro Fiorentina, Man City e Pisa.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.