Sky Sport – Conte potrebbe puntare su Marianucci per stasera. Il motivo

Secondo quanto affermato da Sky Sport, affianco a Juan Jesus Conte potrebbe schierare Marianucci che sembra essere al momento in vantaggio su Beukema per una maglia da titolare nel big match di stasera contro il Milan.

Tale scelta deriva dal fatto che il classe 2004 non rientra in lista UEFA e dunque non verrebbe impiegato nel match di mercoledì contro lo Sporting Lisbona. In questo modo Conte darebbe minuti all’ex Empoli ancora in attesa del su esordio in maglia azzurra e garantirebbe del riposo prezioso a Beukema data anche la difficile situazione in difesa causata dagli infortuni di Buongiorno, Rrahmani, Olivera e Spinazzola.