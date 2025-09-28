Sacchi su Milan-Napoli: “Sfida affascinante, Allegri ha raddrizzato la barca”

Arrigo Sacchi, ex allenatore e storica figura del calcio italiano, ha commentato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport il big match di questa sera tra Milan e Napoli.

Secondo Sacchi, la sfida di San Siro rappresenta molto più di una partita di campionato:

“È una supersfida e, anche se siamo soltanto alla quinta giornata e dunque non può essere decisiva, ha sicuramente un fascino particolare. Il risultato può indirizzare il percorso di una delle due squadre in questa stagione, o addirittura di entrambe”, ha dichiarato.

L’ex tecnico del Milan ha poi sottolineato l’importanza degli allenatori nella gara:

“In questo Milan-Napoli credo che il peso dei tecnici sarà determinante. Allegri ha saputo raddrizzare la barca immediatamente e, dalla Cremonese in poi, il Milan non ha più incassato gol. Questo significa che l’allenatore ha lavorato bene, con una chiara idea di calcio e la capacità di trasmetterla ai suoi ragazzi. Allegri sa come motivare un gruppo e come gestire lo spogliatoio”.