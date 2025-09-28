Sacchi: “Gli allenatori faranno la differenza. Allegri sta lavorando bene”

Arrigo Sacchi, ex mister del Milan, a La Gazzetta dello Sport ha analizzato il big match tra Milan e Napoli che si terrà stasera: “Si tratta di una supersfida e, anche se siamo soltanto alla quinta giornata e dunque non può essere decisiva, sicuramente ha un fascino particolare e, magari, può indirizzare il percorso di una delle due squadre in questa stagione, o addirittura di tutte e due a seconda del risultato che esce da San Siro.

In questo Milan-Napoli credo che il peso degli allenatori sarà determinante: Allegri ha saputo raddrizzare la barca immediatamente e, dalla Cremonese in poi, il Milan non ha più incassato gol. Significa che l’allenatore ha lavorato bene, avendo in testa una chiara idea di calcio e sapendo trasmetterla ai suoi ragazzi. Allegri sa come si deve motivare un gruppo e come si deve gestire uno spogliatoio”.