Milan-Napoli, sollievo per Conte: Di Lorenzo sarà in campo a San Siro

Buone notizie per il Napoli alla vigilia del big match di San Siro contro il Milan. Come riportato da Il Mattino, la lista degli indisponibili azzurri avrebbe potuto allungarsi ulteriormente: anche Giovanni Di Lorenzo, infatti, aveva accusato qualche fastidio muscolare negli ultimi giorni, mettendo in dubbio la sua presenza fino a poche ore dalla gara.

Il capitano, però, ha stretto i denti e sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte. Una scelta di cuore e leadership, visto che mercoledì in Champions League contro lo Sporting Lisbona dovrà comunque scontare una squalifica.

Il recupero di Di Lorenzo è fondamentale per il tecnico, già costretto a rinunciare a mezza difesa: Spinazzola, Olivera, Buongiorno e Rrahmani non saranno della partita. La presenza del leader azzurro garantirà solidità, esperienza e personalità a una retroguardia ridotta ai minimi termini.