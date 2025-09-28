Milan-Napoli, probabili formazioni

Milan-Napoli è il match di cartello della quinta giornata di campionato. Una supersfida che mette di fronte Massimiliano Allegri e Antonio Conte, i due allenatori più vincenti attualmente in Serie A.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera sono due i ballottaggi principali: Gimenez è favorito su Nkunku per affiancare Pulisic, mentre Fofana sembra in vantaggio su Loftus-Cheek per completare il centrocampo.
Sul fronte Napoli, le numerose assenze — Spinazzola, Olivera, Rrahmani e non solo — riducono le alternative di Conte, che però resta con qualche dubbio da sciogliere. In porta Meret è avanti rispetto a Milinkovic-Savic, mentre in difesa Beukema appare favorito su Marianucci.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.