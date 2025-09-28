Lichtsteiner: “Ecco quale fu l’arrabbiatura più grande di Allegri”

Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che ha giocato per la Juventus dal 2011 al 2018, svela la più grande arrabbiatura di Massimiliano Allegri in un’intervista alla Gazzetta Dello Sport. Ecco le sue parole: “La più grande arrabbiatura di Allegri? A Crotone, aprile 2018. Nell’intervallo ci fece una sfuriata indimenticabile. Non era contento. Pareggiammo 1-1 e la settimana seguente perdemmo in casa con il Napoli, rischiando di compromettere lo Scudetto. Ma dopo quei KO Max fu bravissimo, ci tranquillizzò dicendo che, se avessimo giocato al nostro livello, il titolo non ci sarebbe sfuggito. Altra lezione fondamentale: responsabilizzare i giocatori senza mettergli pressione“.