Libero sul confronto tra Allegri e Conte: “Uno fa notare le cose positive, l’altro solo quelle negative”

Il match tra Napoli e Milan di stasera sarà anche la sfida tra Antonio Conte e Max Allegri.

L’edizione odierna del quotidiano Libero ha posto l’attenzione sul confronto tra i 2 mister: “Antonio Conte fa notare le difficoltà, Max Allegri pone l’accento solo sulle cose positive. Il campione in carica usa gli intoppi per tenere il Napoli sull’attenti, l’antagonista accende i riflettori sulle buone notizie per alimentare l’entusiasmo del Milan.

Conte perde Rrahmani e Buongiorno e fa notare che «ci sono stati anche altri problemi» ovvero Olivera e Spinazzola entrambi affaticati, mentre Allegri ritrova Leao e fa notare che Nkunku, Gimenez, Pulisic sono in crescita. Tipiche strategie da scontro al vertice , pur negando che sia decisivo, d’altronde siamo alla quinta giornata, ma è chiaro che qualcosa sposterà. In fondo, il Milan quest’anno sembra il Napoli dell’anno scorso, ovvero la grande senza impegni europei che ha ingaggiato un top allenatore a presa istantanea dopo un anno disastroso sia in campo sia fuori”