Il Mattino-Riaperto il dialogo per la questione stadio: il punto

Il patron De Laurentiis avrebbe riaperto il dialogo con il sindaco Manfredi per quanto concerne la ristrutturazione dello stadio Maradona.

Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, il patron azzurro avrebbe invitato il sindaco di Napoli per la partita di mercoledì che vedrà il Napoli affrontare lo Sporting Lisbona.

Nell’occasione il tema caldo sarà lo stadio con De Laurentiis, che da tempo ha individuato nell’area di Caramanico la soluzione ideale, ha chiesto ulteriore tempo alla Zes per aggiornare e sviluppare il progetto, La posizione del patron resta chiara: garantire al Napoli e ai suoi tifosi una casa moderna, funzionale e all’altezza delle ambizioni del club.