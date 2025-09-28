Il Mattino: “La prima notte Scudetto”

”La prima notte Scudetto”. Con questo titolo Il Mattino apre la sua prima pagina odierna, presentando la supersfida tra Napoli e Milan, in programma questa sera a San Siro. Un vero e proprio scontro diretto al vertice che potrebbe già indirizzare la corsa tricolore.
L’edizione del quotidiano sottolinea l’emergenza in difesa per Antonio Conte: indisponibili Spinazzola e Olivera, toccherà a Gutierrez presidiare la fascia sinistra. Il tecnico azzurro, però, non cerca alibi e rilancia con una frase che sintetizza lo spirito della sua squadra: «Più forti dei problemi».
Il big match contro i rossoneri di Massimiliano Allegri si carica dunque di significati speciali: non solo una sfida di classifica, ma anche un test di maturità per i campioni d’Italia, chiamati a confermare la loro solidità nonostante le assenze pesanti.