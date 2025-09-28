Hernanes: “Adoro De Bruyne, ma è quasi un disturbo al Napoli”

L’ex centrocampista della Lazio e dell’Inter Hernanes parla dell’inizio di stagione di Kevin De Bruyne al Napoli, ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Sono un fan di De Bruyne, sono innamorato di lui. E’ uno dei centrocampisti migliori della storia. Però, lui nel Napoli è quasi un disturbo. Nel senso che, la squadra era già rodata, il centrocampo era perfetto. Adesso è arrivato lui e non potevi lasciarlo in panchina, così come non puoi lasciare nessuno del centrocampo perfetto in panchina. Quindi Conte ha messo tutti insieme, e ciò non ha fatto guadagnare chissà che cosa alla squadra. Vincono sì, perché è la mentalità Contiana. Ma non vedo un Napoli migliorato“.