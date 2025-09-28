Gazzetta dello Sport – Milan-Napoli: “Testa o fuga”

“Testa o fuga”. È questo il titolo scelto oggi dalla Gazzetta dello Sport per raccontare l’attesissimo big match di San Siro tra Milan e Napoli. Una sfida ad alta tensione che potrebbe già indirizzare la corsa Scudetto: per chi vince, il piatto è ricco.

Il quotidiano rosa analizza nel dettaglio le mosse dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Antonio Conte, veri protagonisti della supersfida della quinta giornata di Serie A. Da una parte la solidità del Milan, dall’altra il Napoli campione d’Italia in carica, pronto a confermare la propria forza anche in trasferta.

La Gazzetta dedica spazio anche all’Inter, protagonista di un successo importante alla Unipol Domus. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno battuto 2-0 il Cagliari di Pisacane grazie ai gol di Lautaro Martinez, dopo appena nove minuti, e di Francesco Pio Esposito nella ripresa.