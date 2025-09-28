Diamanti: “Mi volevano Inter, Napoli e Juventus”

Alessandro Diamanti, ex attaccante del Brescia, del Bologna e della Fiorentina ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport, in cui ha anche parlato dell’interesse dell‘Inter, del Napoli e della Juventus verso di lui e del motivo per cui non è finito in nessuna delle tre squadre. Ecco le sue parole: “Nel 2009 mi voleva l’Inter. Quando mi chiamò Moratti pensavo fosse uno scherzo, mi definì il nuovo Recoba. Poi arrivò Mourinho, gli dissero che volevano prendermi, ma lui voleva un nome diverso. Il Napoli c’era sia nell’estate dell’Inter sia qualche anno dopo. La Juventus, invece, più avanti. Avevo il gruppo dei compagni di Nazionale che spingeva per il mio trasferimento. Poi, però, Conte disse delle cose che non mi piacquero e rifiutai. E la notte dormii lo stesso, sia chiaro. Ero impulsivo, forse troppo, ma è andata bene così“.