Di Gennaro: “Modric e De Bruyne esempi di umiltà e carisma”

In vista del big match di domani sera tra Milan e Napoli, Antonio Di Gennaro ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi sul duello di centrocampo tra Luka Modric e Kevin De Bruyne.

“Quello che mi ha colpito di Modric e De Bruyne è la loro umiltà. Ci mettono passione, voglia e la capacità di essere sempre nelle migliori condizioni”, ha spiegato l’ex centrocampista. “Parliamo di grandi giocatori che uniscono carisma e ambizione, capaci di fare cose importanti sia per loro stessi che per la squadra”.

ha poi sottolineato l’impatto dei campioni stranieri sul nostro campionato:

“I fuoriclasse migliorano la Serie A e i loro compagni, come accadeva ai miei tempi con Rummenigge, Platini, Maradona e Zico. Anche oggi Modric e De Bruyne possono essere esempi per i giovani. Penso a Ricci, che rappresenta un investimento e può imparare tanto dal croato. Io stesso, giocando dietro ad Antognoni, avevo un punto di riferimento straordinario. Esperienze così ti insegnano che con umiltà e voglia di vincere si arriva lontano”.