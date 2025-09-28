Corriere dello Sport: “Milan-Napoli, il centro del potere”

“Milan-Napoli, il centro del potere”. Così il Corriere dello Sport titola in prima pagina la supersfida di San Siro, valida per la quinta giornata di Serie A. Un vero e proprio esame da scudetto, in programma questa sera alle 20:45.

Il quotidiano sottolinea come la chiave del match sarà la mediana: da una parte Rabiot, Modric e Fofana, dall’altra De Bruyne, Lobotka, Anguissa e McTominay. Una battaglia tecnica e fisica che potrebbe indirizzare il risultato e pesare nella corsa al titolo.

In taglio alto, spazio anche alla Juventus, fermata sull’1-1 dall’Atalanta: due punti nelle ultime due gare per i bianconeri di Juric. Nella ripresa, decisivo l’ingresso di Cabal che ha firmato il gol del pareggio.