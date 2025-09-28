Corriere della Sera-E’ l’ora di Gutierrez

Il Napoli nella trasferta di Milano sarà rimaneggiata dal punto di vista difensivo date le assenze di Olivera, Spinazzola, Buongiorno e Rrahmani; sarà l’occasione per l’esordio di Gutierrez.

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha parlato del terzino ex Girona: ““Nulla da inventare, solo rimediare. Il mercato estivo gli ha portato, fra gli altri, lo spagnolo Miguel Gutierrez, 22 anni, terzino di spinta, reduce da un infortunio, che – non lo avrebbe mai immaginato – può esordire titolare nella Scala del calcio. Succede.

Conte dissimula l’amarezza e l’incertezza, propenso a caricare emotivamente i «superstiti» della difesa, a indirizzare la partita sui binari della convinzione. Il Milan è la prima di tre gare in sette giorni, la conta dei giocatori è necessaria. È la Champions, quel delizioso e prestigioso «fastidio» che Allegri e il suo Milan non hanno. Possono essere favoriti per questo? Conte non cade nel tranello: preoccupato sì, ma sempre lucido”.