CdM – Ecco perché Spinazzola e Olivera non sono partiti per Milano

L’edizione odierna del Corriere Del Mezzogiorno svela il motivo per cui Spinazzola e Olivera non ci saranno per la partita contro il Milan a San Siro questa sera. Al termine dell’allenamento, Conte ha visto i due terzini affaticati e non ha voluto correre rischi, visto soprattutto che Di Lorenzo non giocherà mercoledì contro lo Sporting Lisbona per squalifica dopo l’espulsione contro il Man City. Contro Os Leoes, Spinazzola e Olivera dovrebbero entrambi giocare dal primo minuto. Questa sera potrebbe esordire Gutierrez che ha superato i postumi dell’operazione alla caviglia destra e si allena con i compagni di squadra da una ventina di giorni.