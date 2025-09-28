CdM – Ecco perché Spinazzola e Olivera non sono partiti per Milano

Scritto da:
Alessio Grossi
-
Sky, Spinazzola: "Potevamo cominciare meglio, i nuovi acquisti? Si sono inseriti bene"

L’edizione odierna del Corriere Del Mezzogiorno svela il motivo per cui Spinazzola e Olivera non ci saranno per la partita contro il Milan a San Siro questa sera. Al termine dell’allenamento, Conte ha visto i due terzini affaticati e non ha voluto correre rischi, visto soprattutto che Di Lorenzo non giocherà mercoledì contro lo Sporting Lisbona per squalifica dopo l’espulsione contro il Man City. Contro Os Leoes, Spinazzola e Olivera dovrebbero entrambi giocare dal primo minuto. Questa sera potrebbe esordire Gutierrez che ha superato i postumi dell’operazione alla caviglia destra e si allena con i compagni di squadra da una ventina di giorni.

Articolo precedenteLibero sul confronto tra Allegri e Conte: “Uno fa notare le cose positive, l’altro solo quelle negative”
Articolo successivoIl Mattino-Riaperto il dialogo per la questione stadio: il punto

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE