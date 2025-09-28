Cannavacciuolo: “Milan-Napoli non è una sfida Scudetto, Conte dà sempre tutto”

Antonino Cannavacciuolo, cuoco tifoso del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport in cui ha parlato del big match di Serie A tra Milan e Napoli in programma questa sera, e dell’allenatore della squadra Partenopea, Antonio Conte. Ecco le sue parole: “Milan-Napoli non è una sfida Scudetto, dello Scudetto se ne può parlare tra febbraio e marzo. Ora ci godiamo le quattro partite vinte, il primo posto in clasifica. Ma è lunga, molto lunga. Conte è un professionista che non lascia niente al caso, basta guardarlo. Da quando c’è lui il Napoli gioca in 12 dal primo all’ultimo minuto. Antonio è uno di quei allenatori che dà tutto: è sempre in piedi davanti alla panchina che guida la strada, gioca la partita con loro. Gli auguro veramente di poter vincere qualcosa non solo in Italia ma anche in Europa. Lukaku nel gioco di Conte è fondamentale ma Hojlund e pure Lucca che il Napoli ha pagato a tanti soldi, e per questo è stato criticato, sono due giocatori che possono fare bene allo stesso modo. Io poi credo molto in Lorenzo. L’ho detto fin dal primo momento, non ora perché ha segnato un goal al Pisa: secondo me lui e Hojlund faranno una gran bella stagione. La Champions League è una lotteria: vinci, vai avanti, arrivi in finale. Ma se perdi la finale non hai fatto niente, nessuno si ricorderà un secondo posto in Champions. Dunque, meglio vincere un altro Scudetto e togliere il 4, che a me il 4 è un numero che non piace, per niente. Nel mio ristorante il tavolo quattro non esiste, mi dà fastidio. Perciò speriamo di toglierlo il più presto possibile”.