Buffon: “Conte e Allegri sono bravi a gestire il gruppo, Modric e De Bruyne due campioni”

In settimana Gianluigi Buffon, ex portiere e capitano della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta Dello Sport in cui ha parlato del big match in programma questa sera tra Milan e Napoli. L’ex portiere della Nazionale Italiana ha parlato soprattutto dei due allenatori delle squadre, ovvero Allegri e Conte, che hanno entrambi allenato la Juve quando giocava per i bianconeri: inoltre, lui e Conte erano anche compagni di squadra, sempre alla Juve. Di seguito, ecco le parole di Buffon: “Come giocatore Conte era uno di quei calciatori imprescindibili perché abbinava la bravura tattica e l’istinto per il gol con gli inserimenti. In più, anche se taciturno, insieme ad altri due-tre era l’anima dello spogliatoio. Quando è tornato alla Juve nel 2011 da allenatore mi ha colpito molto la determinazione feroce che aveva e la chiarezza nella trasmissione dei concetti. Conte ha vissuto una certa epoca con la Juve. Un periodo fatto di grandi successi che erano caratterizzati dal valore dei giocatori, ma anche della capacità di soffrire in determinati momenti. Dall’avere un’altitudine al lavoro che esce dai canoni comuni. Nel 2005/06, a tre giornate dalla fine, abbiamo vinto a Siena e Antonio era il vice del Siena. A fine incontro mi sono fermato a parlare una decina di minuti con lui e quando l’ho salutato mi sono detto, questo o lo rinchiudono o diventa uno dei più importanti allenatori nella storia del calcio. E’ successa la seconda cosa. Conte ha inciso in tutti e tre gli Scudetti perché non è scontato quel tipo di continuità. Lui ce l’ha fatta avere e non abbiamo mai perso la fame. Ciò premesso, il lavoro svolto il primo anno è stato qualcosa di incredibile. Quando l’ho ritrovato come CT della Nazionale era meno intransigente rispetto a quando quotidianamente lavoravi con lui nel club. Doveva per forza essere un pò più morbido perché è complicato plasmare e forgiare in pochi giorni una squadra che ha più anime in arrivo da club diversi. Capire come far rendere tutti al massimo non è facile. La qualità di Antonio è la capacità di far aderire a tutto ciò che propone il mondo attorno a lui, dai giocatori ai dirigenti passando per i tifosi. La sua è stata una delle poche nazionali non vincenti che è stata veramente nazional-popolare. Il rammarico è non aver passato un turno in più ed essere usciti ai quarti contro la Germania. Viste le assenze contro la Francia, probabilmente in semifinale avremmo comunque perso. Diciamo che siamo usciti con onore. Quando è arrivato Allegri alla Juve al posto di Conte nel 2014 ci siamo trovati di fronte un allenatore con una personalità e una metodologia differenti. Conoscendo meno di Conte il mondo della Juventus, aveva bisogno di aiuto e sostegno da parte di tutte le componenti perché l’inserimento fosse immediato. Ha avuto il coraggio di prendere la squadra in corsa visto che la stagione era già iniziata, anche se da poco, e ha subito mostrato di essere molto bravo. Ha dato al gruppo quella sfacciataggine che in certi momenti alla squadra fa molto bene per superare determinati limiti e step. E poi ci ha restituito una routine più soft durante gli allenamenti e la settimana. Probabilmente sono stati degli ingredienti perfetti per allungare il ciclo e vincere ancora. Dei quattro Scudetti vinti con lui, Max ha inciso di più in quello del 2015/16: dopo dieci giornate avevamo 11 punti di distacco dalla vetta e Allegri, insieme alla società e a noi giocatori, è stato veramente bravo a tenere la barra dritta. A fine anno festeggiammo lo Scudetto, ma all’inizio, in certi momenti, ci era mancata l’aria. Eppure abbiamo resistito ottenendo un numero impressionante di vittorie consecutive, qualcosa di davvero grande. Conte e Allegri hanno in comune la bravura nella gestione del gruppo. Hanno sempre fatto scelte giuste per il momento della squadra pur usando moduli, tipologie di allenamenti e approcci assai diversi. Grazie all’avvento di Allegri, ad agosto consideravo il Milan nei primi tre posti e sta confermando questa mia sensazione. Per quanto riguarda Milan-Napoli, mi aspetto un incontro nel quale regnerà l’equilibrio. Penso che ci saranno pochi gol perché sono due squadre molto solide al di là delle due reti subite sia dal Napoli con il Pisa, sia dal Milan con la Cremonese. Ma questo non vuol dire che il match non possa essere bellissimo e avvincente. Modric e De Bruyne sono due campioni. Mi fa particolarmente piacere che Modric si stia esprimendo alla grande perché lo conosco e anche io in passato ho fatto la sua scelta, ovvero cambiare campionato a un’età avanzata, per ritrovare determinati stimoli ed energie. Al di là dei discorsi e dello scetticismo della gente, mi sentivo forte come cinque anni prima e l’ho dimostrato. Lui sta facendo lo stesso: Modric con una partita alla settimana può disputare una bellissima stagione“.