Auriemma: “Diverse similitudini tra il Napoli dello scorso anno e questo Milan ma …”

Il giornalista napoletano Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete‘ ha analizzato il match di stasera e le similitudini tra Napoli di Conte e Milan di Allegri: “”Molti pensano che il Milan possa ripetere quanto fatto dal Napoli l’anno scorso, perché ci sono delle similitudini. Cominciando proprio dalla prima di campionato, in cui hanno perso entrambe le squadre. Il Napoli l’anno scorso, il Milan quest’anno.

Il Napoli venne stritolato dal Verona per 3-0, il Milan è stato sconfitto davanti agli occhi dei propri tifosi dalla Cremonese neopromossa. Quindi c’è questa similitudine. Però io vorrei anche sottolineare un particolare che forse sfugge a molti: il Milan di Allegri potrà pure ripetere quanto fatto dal Napoli l’anno scorso, ma c’è un piccolo problema: il Napoli non farà come l’Inter di Inzaghi l’anno scorso”.