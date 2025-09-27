Milan – Napoli: Ecco le probabili formazioni di domani sera

Dopo gli infortuni di Olivera e Spinazzola, il Napoli si trova decimato in difesa anche a causa delle pesanti assenze di Rrahmani e Buongiorno. Dunque con ogni probabilità vedremo Gutierrez in campo per la prima volta mentre a difesa, come riportato da Sky Sport, non è escluso che possa esordire Marianucci al posto di Beukema per far riposare l’olandese in ottica della partita con lo Sporting.

Tuttavia, l’ex Bologna parte avanti nel ballottaggio e quasi sicuramente partirà titolare nel big match contro i rossoneri di domani sera e probabilmente sarà confermato lo stesso 11 titolare visto lunedì contro il Pisa. L’unico dubbio resta sempre in porta con la forte alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic.

Ecco le probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez all.Allegri

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund all.Conte