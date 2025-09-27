L’edizione odierna del il Mattino ha analizzato il successo del film Ag4in, uscito recentemente nelle sale cinematografiche. Secondo il quotidiano, il lungometraggio dedicato al quarto scudetto del Napoli, prodotto da Aurelio De Laurentiis, sta registrando ottimi risultati in attesa del primo weekend. Fino a giovedì si registrava un totale di 13.912 spettatori e un incasso di 154.917 euro, portando il guadagno complessivo a 328mila euro. Queste cifre dovrebbero poi aumentare nel fine settimana. Un nuovo successo per il Napoli targato De Laurentiis e Conte, con Ag4in che si posiziona al vertice della classifica dei film più visti nelle sale italiane. Subito dopo troviamo *Una battaglia dopo l’altra*. E’ produzione americana dal budget di 140 milioni di dollari, caratterizzata da un cast stellare con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro sotto la direzione del regista Paul Thomas Anderson. Vale la pena notare che “Ag4in” ha avuto la distribuzione in 144 sale. Invece “Una battaglia dopo l’altra” ha ottenuto una diffusione ben più ampia, raggiungendo ben 419 cinema in Italia.