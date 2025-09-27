GdS – Domani attesi circa 3000 napoletani a San Siro, ma potevano essere anche di più senza le solite restrizioni

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio ai tifosi napoletani che parteciperanno domani sera alla sfida a San Siro. Secondo quanto riportato dal quotidiano, nel settore ospiti sono attesi circa 3.000 sostenitori del Napoli, un numero inferiore rispetto alla capacità di 4.500 posti del terzo anello verde. La ragione sta nelle restrizioni imposte per la vendita dei biglietti, che permettono ai tifosi del Napoli non residenti in Campania di acquistare un tagliando per il settore ospiti solo se in possesso della tessera del tifoso rilasciata dalla società partenopea.

