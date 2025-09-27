L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sul momento di Luca Marianucci, evidenziando una settimana intensa che prevede tre impegni in sette giorni: Milan, Sporting Lisbona e Genoa. Per quanto riguarda il difensore kosovaro Amir Rrahmani, ancora alle prese con valutazioni sulle sue condizioni fisiche, si segnala che il giocatore sta recuperando da un problema muscolare rimediato durante gli impegni con la Nazionale. Rrahmani non scende in campo dalla partita contro il Cagliari del 30 agosto e, più di recente, contro il Pisa è rimasto in panchina. Dunque nella sessione di rifinitura programmata per oggi, prima della partenza, lo staff tecnico valuterà le sue condizioni. Intanto l’olandese Beukema sarebbe pronto ad affiancare Juan Jesus nel reparto arretrato. Per quanto riguarda Marianucci, escluso dalla lista Champions, la situazione in difesa potrebbe offrirgli l’opportunità di esordire già nella sfida contro il Milan o, eventualmente, quella contro il Genoa.