Toni: “Il Napoli è la squadra favorita per lo Scudetto, se la giocherà con l’Inter”

L’ex attaccante di Palermo, Fiorentina, Juventus, Bayern Monaco, Roma e Verona, Luca Toni, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta Dello Sport, dove ha parlato della lotta Scudetto e chi pensa che sia la favorita per la vittoria finale. Ecco le sue parole: “Il Napoli è la grande favorita e sono convinto che l’Inter sarà a prima rivale degli azzurri. La Juventus deve migliorare il proprio gioco e stare sempre sul pezzo per provare ad approfittare di eventuali rallentamenti. L’Inter era la squadra più forte nelle scorse stagioni, ma il Milan e il Napoli le hanno portato via tre Scudetti“.