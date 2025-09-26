Serafini: “Le fondamenta e le certezze del Napoli sono nascoste da Conte”

Luca Serafini, giornalista di MilanNews, parla nel suo editoriale del big match tra Milan e Napoli che si giocherà domenica sera. Ecco le parole del giornalista: “Non è più importante per l’una o per l’altra, non è neanche vero che Milan-Napoli può cambiare la stagione. Alla 5a giornata conta solo l’indirizzo che una partita può imprimere al cammino di una squadra come il Milan, rifatta per metà rispetto all’ultima stagione, per intero se si parla del sistema di gioco e dei moduli. Il Napoli ha altre fondamenta, ben altre certezze che Antonio Conte nasconde con le sue piccole, consuete, studiate bugie. Dice che la sua squadra ha cambiato più delle altre: sappiamo tutti che non è vero. Solo l’Inter ha mutato poco l’intelaiatura, ma ci sono un nuovo allenatore, nuovi concetti e una stagione terribile alle spalle, da seppellire con rinnovata rabbia“.