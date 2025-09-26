Rabiot: “Milan-Napoli non è una partita Scudetto, è ancora presto”

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, parla del big match di domenica sera, che vede i rossoneri affrontare il Napoli, e del suo rapporto con Massimiliano Allegri, in un’intervista rilasciata a SportMediaset. Ecco le parole dell’ex centrocampista della Juventus: “Milan-Napoli non è una partita Scudetto, è solo l’inizio, il campionato è ancora lungo. E’ una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato. Allegri è un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo“.