Milan – Napoli: curiosità e statistiche

Il Napoli di Conte si prepara per il suo primo big match in campionato contro il Milan di Allegri. Gli azzurri sono attualmente a punteggio, pieno, mentre i rossoneri hanno perso solo la prima di campionato contro la Cremonese, prima di vincere le successive 3 partite: una vittoria potrebbe essere importante per entrambi le squadre. Di seguito, ecco alcune curiosità e statistiche proposte dalla Lega Serie A riguardo la partita di domenica sera:

-Ad oggi, le due squadre si sono affrontate a Milano 87 volte in gare ufficiali: il bilancio parla di 38 vittorie del Milan, 20 del Napoli e 29 pareggi. L’ultimo pareggio tra le due squadre a Milano avvenne il 23 novembre 2019 (1-1, a segno Lozano e Bonaventura). Dopodiché, 1 vittoria per il Milan, 4 per il Napoli.

-Negli ultimi 10 anni, le due squadre si sono affrontate a San Siro in Serie A a settembre solo una volta: il 18 settembre 2022. La partita finirà 1-2 per gli ospiti con le reti di Politano su rigore (55′), Giroud (69′) e Simeone (78′).

-L’ultima volta che il Milan aveva 9 punti al termine della 4a giornata della Serie A fu nella stagione 2023/24. I rossoneri erano a -1 dalla Juve seconda e a -3 dall’Inter capolista. Chiuderanno il campionato al secondo posto con 75 punti, a -19 dal primo posto conquistato dall’Inter.

-L’ultima volta che il Napoli vinse le prime 4 partite in campionato fu nella stagione 2021/22: come questa stagione, i Partenopei erano capolisti in solitaria. Chiuderanno al terzo posto con 79 punti, a -5 dall’Inter secondo e a -7 dal Milan Campione d’Italia.

-Nelle ultime 14 trasferte in Serie A, il Napoli ha perso solo una partita, ovvero Como-Napoli 2-1 del 23 febbraio 2025. Per il resto, 8 vittorie e 5 pareggi.

-E’ il decimo confronto ufficiale in Serie A tra Allegri e Conte. Il bilancio parla di 5 vittorie di Conte, 2 vittorie di Allegri e altrettanti pareggi.

-Conte e Allegri sono i due allenatori con più Scudetti vinti: 6 per Allegri e 5 per Conte. Inoltre l’allenatore del Napoli è l’unico allenatore nella storia, dal 1929/30 ad oggi, ad aver vinto lo Scudetto con 3 squadre diverse (Juventus, Inter, Napoli).

-Da allenatore, Conte è imbattuto nel mese di Settembre in Serie A: ha collezionato 20 vittorie e 7 pareggi in 27 partite. Guardando tutti i campionati italiani, ha perso una sola partita a settembre su 42 (Arezzo-Bari 0-1, 29 settembre 2006, Serie B). Per il resto, 25 vittorie e 16 pareggi.

–Politano ha segnato il maggior numero di reti tra i professionisti contro il Milan: 6 gol, di cui 4 a San Siro.