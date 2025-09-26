Hojlund a La Repubblica: “Aspettiamo con ansia il ritorno di Lukaku, a Napoli sono felice”

Rasmus Hojlund ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, dove ha parlato di Conte, Lukaku, la Premier League e dell’interesse del Milan su di lui nell’ultima finestra di mercato. Ecco le parole del nuovo attaccante dei Partenopei, ex Man Utd: “La Serie A è sempre come la ricordavo dalla stagione con l’Atalanta, qui il calcio è molto tattico, ci sono tanti duelli uomo contro uomo. In Premier invece il ritmo è un pò più alto: tutti sono veloci, forti ed esplosivi fisicamente. Il mister sa che devo migliorare il mio italiano e me lo chiede in continuazione. Non tocca solo a me sostituire Lukaku, nel Napoli ci sono anche altri attaccanti bravi come Lucca e Ambrosino. E aspettiamo con ansia il ritorno di Romelu, da lui abbiamo tutti da imparare. A livello mondiale i più forti per me sono Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Gyokeres. In A invece scelgo Lukaku, Vlahovic, Lautaro Martinez e poi ci sono io, Rasmus. Tanti scandinavi forti? Le doti fisiche le abbiamo sempre avute per natura e oggi i centravanti possenti sono molti richiesti: non solo Haaland e Gyokeres, ma penso a Sorloth, a Isak, a Harder che farà strada. Per quanto riguarda l’interesse del Milan su di me nel corso di questo mercato estivo, so solamente che sono felice dove sono: qui a Napoli. Domenica affronteremo una squadra davvero forte, che sembra stia giocando bene con il suo nuovo allenatore. Ma andremo lì per cercare di ottenere il massimo“.