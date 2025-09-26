CdM: “Occhi puntati sul duello De Bruyne-Modric domenica”

L’edizione odierna del quotidiano il Corriere Del Mattino parla della partita tra Milan e Napoli in programma domenica alle 20:45, soffermandosi sul centrocampo delle due squadre, in particolare sul duello tra Luka Modric e Kevin De Bruyne: “La storia più affascinante è il duello tra Modric e De Bruyne, due campioni che hanno scritto pagine di storia a livello mondiale, con le maglie del Real Madrid e del Manchester City. Il croato trascina il Milan, gli ha fornito qualità, visione di gioco, migliora anche i compagni alzando il livello dell’attenzione generale. De Bruyne è il miglior marcatore, ha realizzato due reti su punizione e rigore, fa un pò fatica nelle gare interne contro le piccole che lavorano uomo contro uomo chiudendo gli spazi ma nella notte di San Siro può esaltarsi. In mezzo al campo si giocherà tanto tra Anguissa e Rabiot, McTominay e Fofana, Hojlund nei duelli e con l’attacco alla profondità può far male come avvenuto a Firenze, dipenderà dagli equilibri della partita a scacchi tra Allegri e Conte“.