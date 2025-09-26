CBS Sports – Loftus-Cheek: “L’obiettivo è la Champions League, ma adesso pensiamo solo al Napoli”

Cresce l’attesa per il big match di Serie A tra Milan e Napoli che si giocherà domenica sera. In attesa della partita, il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato un’intervista a CBS Sports, dove parla degli obiettivi stagionali della squadra rossonera e non solo. Ecco le parole dell’ex centrocampista del Chelsea: “Allegri è arrivato portando grande energia alla squadra e all’ambiente. E’ sempre positivo. La differenza più grande è che siamo molto più compatti in campo e abbiamo come priorità non subire gol. Fin dall’inizio della stagione l’obiettivo principale è stato difendere bene, restare solidi. Questo ci dà la miglior possibilità di vincere, perché in avanti abbiamo tantissima qualità. Lo si è visto nelle ultime quattro partite: siamo in un buon momento e vogliamo continuare così. La Serie A è un campionato davvero competitivo. Ogni partita è difficile, ogni squadra ha un suo stile e un modo preciso per metterti in difficoltà. Devi essere concentrato al massimo sempre, altrimenti rischi. L’abbiamo imparato subito all’inizio, anche contro la Cremonese è stata una partita molto dura. E’ un campionato difficile a modo suo, e credo che la gente lo stia vedendo, anche per il livello dei giocatori che arrivano qui. L’obiettivo è la Champions, fa parte della storia e dell’identità del Milan. Però dobbiamo essere realistici. Abbiamo fatto buone partite, stiamo crescendo come squadra, ma è solo l’inizio della stagione. Non dobbiamo esaltarci troppo. Bisogna restare concentrati, lavorare bene ogni giorno, affrontare una partita alla volta. Adesso pensiamo solo al Napoli. Dopo vedremo quanto lontano potremo arrivare“.