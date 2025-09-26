Agente Abdoulaye Ndiaye: “Il giocatore vuole conquistare il posto da titolare con il Parma”

Attenzione a Abdoulaye Ndiaye, giovane difensore senegalese che nell’ultima finestra di mercato è stato preso dal Parma per 7 milioni di euro più bonus: l’ex calciatore del Troyes potrebbe essere uno dei protagonisti di questa stagione. Il suo agente, Yvan Le Mee, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb per parlare del futuro del calciatore. Ecco le sue parole: “Parma è una società storica, che fa lavorare bene e fa crescere i giocatori, valorizzandoli. Al Parma abbiamo portato Bonny, l’idea è di fare un percorso simile con Ndiaye. Bonny era arrivato in Serie B, Abdoulaye direttamente in A, ma con il Parma abbiamo trovato una società che lavora benissimo. Come faceva l’Udinese da tempo o oggi l’Atalanta pur con altri obiettivi. Di prendere giovani forti, lavorarci ed eventualmente valutare future cessioni in club come Inter, Juventus, Napoli e Atalanta stessa. Oggi Ndiaye vuole conquistare il posto da titolare, fare bene e raggiungere la salvezza con il Parma. La fase difensiva in Italia può solo che migliorare: è arrivato in un’università da questo punto di vista“.