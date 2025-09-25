Schwoch: “Il Napoli andrà a Milano per capire la sua vera forza”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del Napoli e del prossimo match. Ecco cosa ne pensa:

“Dopo il Napoli, il Milan è la squadra favorita per vincere lo Scudetto. Secondo me Inter e Juve vengono dopo. Il Milan ha fatto una buonissima squadra, ha preso un allenatore vincente, che bada più al risultato piuttosto che allo spettacolo e che crea un gruppo vincente, il che serve… Lo abbiamo visto l’anno scorso con Conte, che ha costruito un gruppo granitico. Poi il Milan non ha le coppe… Guardando tutti questi fattori insieme, credo che il Milan sia l’outsider principale per il Napoli. Vincere a San Siro non è mai facile, se lo fai vuol dire che hai una certa forza nella rosa. Vincere a San Siro sarebbe un grandissimo segnale. Tutti parlano della difesa del Napoli, ma il Milan ha subito un gol in meno: secondo me sta trovando una quadratura. Il Napoli ha riempito una rosa che aveva già vinto lo Scudetto. L’infortunio di Buongiorno? Faccio fatica a pensare che una società trascuri certe cose al giorno d’oggi. Hojlund e Gimenez son due giocatori che devono ritrovarsi, ma se proprio devo sceglierne uno dico Hojlund. Napoli tra le prime 8 in Champions? Difficile. I valori delle squadre sono quelli. Parliamo delle vittorie del Napoli: il Sassuolo è impresentabile, col Cagliari hai fatto una partita discreta, con la Fiorentina ha giocato bene e col Pisa meno. Sto dicendo che il Napoli non ha avuto un inizio di campionato con squadre impegnative. La partita di domenica è il primo test veritiero. Il Napoli rischia tanto quanto il Milan, può venire fuori qualsiasi risultato. Secondo me, dall’inizio del campionato, il Milan è cresciuto. Adesso è equilibrato. Tra Conte ed Allegri preferisco Conte”.