Ranking Uefa – Anche quest’anno i primi due posti garantiscono una squadra in più in Champions: la classifica

Quest’anno, come negli ultimi due, le prime due Nazioni che termineranno in testa alla classifica del Ranking Uefa avranno diritto ad un posto aggiuntivo alla prossima Champions League. L’Italia ci era riuscita due anni fa e portò 5 squadre nella massima competizione europea. La strada è ancora lunga e al momento ai primi posti c’è una coppia inedita.

Il Ranking aggiornato:

1. Danimarca (2 su 4) 6.125 punti

2. Cipro (3 su 4) 5.750

3. Portogallo (4 su 5) 5.600

4. Inghilterra (9 su 9) 5.166

5. Belgio (3 su 5) 4.900

6. Polonia (4 su 4) 4.875

7. Germania (7 su 7) 4.714

8. Spagna (8 su 8) 4.625

9. Italia (7 su 7) 4.428

10. Azerbaigian (1 su 4) 4.375