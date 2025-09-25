Prandelli: «Milan-Napoli? Può essere sfida scudetto. Sarà la partita tra due allenatori straordinari»

Cesare Prandelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito dell’avvicinamento a Milan-Napoli, big match della quinta giornata di Serie A. Di seguito, ecco quanto riportato.

Il mercato l’ha spinta a farsi un’idea…. «Che il Napoli sia favorito, più dell’Inter. C’è solidità, è una squadra che ha l’anima forte di Conte. Napoli e Inter stanno messe meglio ma Conte ha il muso davanti. Però alle spalle vedo il Milan, che può diventare un vero pericolo».



Domenica potremmo avere indicazioni maggiori: giusto definirla sfida-scudetto? «Sì. La Serie A resta divisa in vari tronconi, nel gruppo scudetto e Champions ce ne stanno sette».



Milan-Napoli cosa significa? «La grande sfida tra due allenatori straordinari. Conte è estremo nelle sue irruzioni in un club, con quella capacità di entrare nella testa dei giocatori e migliorarli. Faccio un esempio: Politano è sempre stato un calciatore di qualità ma grazie ad Antonio, ha aggiunto una continuità che ne fanno un elemento imprescindibile».



Il Milan è in restaurazione. «Sono strafelice dell’impatto di Allegri, l’ha meritato perché ha dovuto sopportare giudizi immeritati. Max è dominante, ha una capacità di assorbire le situazioni più delicate e di gestirle con padronanza. Si carica i problemi e li risolve. E poi il Milan sta giocando bene, con l’Udinese ha divertito».



Milan-Napoli sarà la partita di…? «Di Allegri e di Conte, carismatici e con una leadership che diventa trainante. Va riconosciuta ad entrambi una forza che appartiene alle loro conoscenze. Spesso si argomenta sulle loro differenze mentre a me, in vari aspetti, sembra abbiano enormi analogie».



Modric-De Bruyne: siamo un Paese per vecchi? «Ben vengano quando si tratta di fuoriclasse con un talento così esagerato. La classe non ha età e l’intelligenza di entrambi è talmente sviluppata che sia l’uno che l’altro sanno quando accelerare e quando gestirsi. Poi hanno piedi e visioni che ti fanno innamorare del calcio. Il campione è quello che decide e Modric e De Bruyne questo hanno fatto e questo continueranno a fare».