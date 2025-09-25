Moggi: «Zola la storia che amo ricordare, nessuno voleva scommettere su di lui. Maradona? A Mosca…»

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche del suo passato da dirigente al Napoli, del quale ripassa alcuni momenti. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Squadre o giocatori: la storia che ama ricordare.

«Zola. Lo presi a Napoli come vice Maradona: nessuno voleva scommettere su di lui, lo vidi a Campobasso, giocava per il Torres e non fece bene, ma si capiva che aveva tecnica da vendere e personalità. “La maglia di Diego? Una come tante altre”, rispose dopo aver sostituito l’argentino e aver segnato con il Lecce. Maradona si arrabbiò».



Già, Maradona.

«A Mosca si presentò il giorno dopo: troppo facile mandarlo in tribuna, al caldo, lo misi in panchina sotto la neve. Mai trattare i campioni in modo diverso, perdi credibilità agli occhi del gruppo».