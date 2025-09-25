Modugno: “Milan-Napoli, non ci sono dubbi sulla formazione se non su un ruolo”

Francesco Modugno, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Si è parlato a proposito dell’avvicinamento a Milan-Napoli, big match della quinta giornata di Serie A. Di seguito, le sue parole a riguardo. “Fisicità, dinamismo, aggressività, testa da Premier League. McTominay c’è nel centrocampo dei Fab Four. Ci sono tante storie nel Napoli che sfida il Milan a San Siro. Spesso, questa sfida sembra aver messo il timbro alle grandi stagioni del Napoli, da Benitez a Sarri, così con Spalletti e Conte. Lo sperano gli azzurri per allungare il passo con una squadra che avrà i titolarissimi, dai Fab Four ad Hojlund che poteva vestire la maglia rossonera. Dietro non ci sarà Buongiorno ma tornerà Rrahmani. L’unico dubbio è quello dei portieri. La squadra è in campo, l’eco della voce di Conte si fa sentire e McTominay è uno dei suoi colonnelli”.