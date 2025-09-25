Milan-Napoli sarà diretta da Chiffi di Padova. Marini al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quinta giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà il Milan di Massimiliano Allegri il giorno domenica 28 settembre alle ore 20:45, in uno dei primi match crocevia di questo campionato. L’incontro, sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Verrà assistito dai guardalinee Meli e Alassio mentre il quarto uomo sarà Marinelli. Il Var sarà presieduto dal signor Valerio Marini della sezione di Roma 1 e ad assisterlo ci sarà Doveri.

