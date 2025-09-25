Milan-Napoli, Sabatini: “Difesa il vero terreno del duello”

In vista della supersfida di domenica tra Milan e Napoli, Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha acceso i riflettori sulla rivalità tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Una rivalità che non ha avuto tantissimi scontri diretti, ma che ha segnato gli ultimi 15 anni di Serie A.

“Chi è meglio? Allegri o Conte? Chi incide di più sulla propria squadra?” – si chiede Sabatini, evidenziando come entrambi abbiano scritto pagine fondamentali del calcio italiano. In passato si sono sfiorati più volte, tra trattative e incroci di mercato, come quando De Laurentiis aveva sondato Allegri per il Napoli o quando la Juventus, nel 2019, valutò Conte prima di virare su Sarri.

Al di là delle indiscrezioni, però, entrambi hanno sempre risposto sul campo. Il dato più significativo riguarda le difese: negli ultimi 15 anni, sei volte la miglior retroguardia del campionato è stata guidata da Allegri e sei volte da Conte. “È come un set di tennis, siamo sul 6-6 – ha osservato Sabatini – e questa stagione può valere il tie-break”.

Secondo il giornalista, il vero terreno di confronto tra i due non è il calcio spettacolare, ma la capacità di costruire squadre solide, capaci di subire pochi gol e vincere attraverso equilibrio e pragmatismo.