Milan da Scudetto? Ordine dice no: “Classificarsi tra le prime quattro sarebbe risultato eccellente”

Milan da Scudetto? No secondo il giornalista e tifoso rossonero Franco Ordine, che scrive questo nel suo editoriale: “Se il Milan riuscisse a chiudere il campionato tra le prime quattro, si potrebbe considerare un risultato davvero eccellente. E per favore, non si dica che disputare solo il campionato rappresenti un vantaggio particolare: se così fosse, qualcuno dovrebbe spiegare perché questo presunto vantaggio abbia portato a un piazzamento simile soltanto in 4 o 5 occasioni nella storia recente del calcio italiano. Non è mai accaduto, infatti, a squadre come Roma, Lazio, Fiorentina, e neppure al Milan stesso, fatta eccezione per l’era Capello nel 1991 e per Zaccheroni nel 1999, né alla Juventus (tranne che con Conte) o all’Inter.”