Infortuni Buongiorno – Ecco quante partite ha saltato negli ultimi due anni

Alessandro Buongiorno negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori della Serie A, ma la sua fragilità fisica sta condizionando il suo percorso nel Napoli. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il calciatore potrebbe saltare tre partite e rientrare il 18 ottobre contro il Torino, sua ex squadra. Quest’anno ha già saltato 2 partite su 5 e se si contano anche quella della passata stagione il conto sale a 18 partite su 42. Numeri pessimi, per un calciatore che quando è al 100% ha pochi rivali nel nostro campionato. La domanda sorge spontanea: giocatore fragile o solo sfortuna?