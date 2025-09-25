Gazzetta – Napoli, infortunio Buongiorno: scampato il pericolo, sollievo per il difensore

La SSC Napoli ha reso nota la diagnosi di Alessandro Buongiorno, il quale sarà costretto ai box per via di un infortunio rimediato nella sfida contro il Pisa. Il quotidiano La Gazzetta dello Sport scrive: “Certo, non c’è da festeggiare a Castel Volturno, ma lo scampato pericolo tranquillizza: Buongiorno si è fermato lunedì sera contro il Pisa, ha avuto immediatamente percezione di non essere stato vittima del classico affaticamento e ha temuto che pure stavolta, come l’anno scorso, gli toccasse per un bel po’ starsene in infermeria. Di nuovo. Invece, gli esami di ieri al Pineta Grande Hospital, hanno strappato un sorriso al difensore (e al Napoli), che ha già iniziato l’iter riabilitativo”.