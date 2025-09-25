Criscitiello pazzo di Conte: “Fa tutto! Come voto merita un 11. E’ il più grande rimpianto della storia del Milan”

Michele Criscitiello, direttore Sportitalia, ha parlato del mancato arrivo di Conte al Milan la passata stagione, definendolo ‘il più grande rimpianto degli ultimi 30 anni‘: “Conte è un genio, ti fa venire la voglia di entrare in campo. Poi può essere antipatico ma per me merita un 11. Quando ho sentito il discorso di Conte mi sono caricato a mille. Il Napoli è sempre più di Conte, fa tutto: manager, mercato, psicologo, allenatore. E’ il più grande rimpianto del Milan degli ultimi 30 anni. Aspettava solo una chiamata di Giorgio Furlani, ma non è mai arrivata. L’errore più grande della storia rossonera”.

