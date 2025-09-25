Cds – Milan-Napoli, la formazione di Conte: ecco le scelte del tecnico

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla formazione che Antonio Conte dovrebbe schierare nella sfida di campionato contro il Milan, con diverse novità rispetto all’ultima gara giocata contro il Pisa: “A San Siro, però, Conte potrà contare nuovamente su Rrahmani, fuori con Fiorentina, City e Pisa dopo il problema muscolare accusato con il Kosovo nel corso della prima sosta. A un’assenza importante, insomma, corrisponderà un rientro altrettanto importante. Per il resto, fermo restando il dubbio perenne tra Meret e Milinkovic-Savic, sono scontati anche i ritorni dal primo minuto di Anguissa e Lobotka a centrocampo”.